В России вновь выросла популярность компьютерных клубов

Отмечается, что количество компаний в этой отрасли за год выросло более чем в три раза.

В России вновь выросла популярность компьютерных клубов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

Отмечается, что количество компаний в этой отрасли за год выросло более чем в три раза. В среднем ежемесячно регистрируются около 20 новых игроков.

Больше всего таких клубов работает в Москве, Дагестане и Краснодарском крае. Однако они открываются и в других регионах.

Возобновление их популярности объясняется взлетом интереса к киберспорту, а также высокими ценами на игровые компьютеры.