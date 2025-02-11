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В России средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась
Наибольшее снижение средней цены наблюдается в Тульской области — на 9,3%, до 1,28 млн рублей.

В России средняя стоимость б/у автомобилей не старше 15 лет в январе снизилась на 12%. Об этом 11 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на данные «Авто.ру».

Как указано в публикации, по сравнению с декабрем количество объявлений в январе сократилось на 2%, а относительно января 2024 года объем предложения увеличился на 52%.

«Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она замерла у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января прошлого года», — говорится в сообщении.

Больше всего цены снизились в Тульской области — на 9,3%, до 1,28 миллиона рублей.

Отмечается, что модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,63 миллиона рублей), Renault Logan второго поколения (-4, 6%; 997 тысяч рублей), а также Geely Emgrand EC7 (-4,5%; 472 тысячи рублей).