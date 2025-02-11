В России приняли закон о защите от мошенников, принуждающих брать кредиты

Теперь при выдаче кредита будет действовать «период охлаждения»: в это время перевести кому-то деньги не получится. Для сумм до 200 тысяч рублей — 4 часа, больше 200 тысяч — 48 часов.

В России приняли закон о защите от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что теперь при выдаче кредита будет действовать «период охлаждения»: в это время перевести кому-то деньги не получится. Для сумм до 200 тысяч рублей — 4 часа, больше 200 тысяч — 48 часов.

Также банки обязали перепроверять все транзакции и переводы на мошенничество. Без проверки потребовать кредит обратно будет невозможно.

В январе Госдума приняла законопроект в первом чтении.