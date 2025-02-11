В России предложили ограничить продажу фейковых медалей и орденов

По мнению депутатов, это обесценивает боевые подвиги настоящих героев.

В России предложили ограничить продажу фейковых медалей и орденов. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что в онлайн-магазинах в пределах 400-700 рублей можно купить муляжи наград героев СВО и ВОВ.

«Подобные виды заработка аморальны. Я уже направил соответствующие запросы руководству маркетплейсов и в фонд „Защитники Отечества“. На мой взгляд, позиция любого нормального человека может быть только одной: зарабатывать на продаже боевых наград или их муляжей недопустимо! Для чего вообще нужны муляжи госнаград в широкой продаже? Кто их покупает?» — сказал депутат Амир Хамитов.

По его мнению, это обесценивает боевые подвиги настоящих героев.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил в правительство законопроект, который предлагает ввести за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами. Взыскания для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от четырех до пяти, а юрлиц — от 85 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.