В России банки начнут уведомлять родителей об открытии карт подросткам

Новое требование вступит в силу осенью 2025 года.

В России банки начнут уведомлять родителей об открытии карт подросткам. Об этом kp.ru рассказал заместитель председателя ЦБ России Герман Зубарев.

По его словам, в ЦБ уже сделали данное требование обязательным для банков. Теперь они должны будут уведомлять родителей об открытии карты или онлайн-банка подростку, а также обо всех его операциях: покупках и перевода, говорится в сообщении.

Герман Зубарев также добавил, что документ согласован с профильными ведомствами, а новое требование вступит в силу осенью 2025 года.