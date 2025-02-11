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В полиции рассказали подробности наезда автомобиля на школьницу в Ухолове
Напомним, авария случилась в понедельник, 10 февраля, на улице Революции.

В полиции рассказали подробности наезда автомобиля на школьницу в Ухолове. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Напомним, авария случилась на улице Революции.

63-летний водитель из поселка Калинин припарковал ВАЗ-21099 напротив продуктового магазина. В один момент транспортное средство покатилась без хозяина и сбило школьницу.

По словам самой девочки, она шла по обочине.

«Неожиданно что-то толкнуло меня сзади. Я поняла, что это машина, но тут же упала лицом вниз и оказалась под днищем автомобиля. Меня протащило несколько метров и автомобиль уперся в пенек. Выбраться сама я не смогла, зацепилась рюкзаком. Все происходило быстро, прибежали мужчины, начали домкратами поднимать машину, чтобы меня вызволить, и только тогда я поняла, что случилось, мне стало страшно. Потом приехала скорая и меня отвезли в Сараи, в больницу», — рассказала пострадавшая.