В Мордовии мужчина убил жену и спрятал ее тело в овраге
В Мордовии мужчина убил жену и спрятал ее тело в овраге. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в соцсетях.
Вечером 4 февраля в полицию поступило сообщение жителя Саранска о розыске его 36-летней сестры, которая перестала выходить на связь.
По словам мужчины, родственница проживала в Лямбирском районе вместе с мужем и четырьмя детьми.
Полицейские установили, что в ночь на 4 февраля между супругами произошел конфликт, во время которого 33-летний мужчина убил женщину. После этого он на своей машине вывез тело погибшей в поле и сжег, а потом закопал останки в овраге.
Возбуждено уголовное дело.