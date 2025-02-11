В Мордовии мужчина убил жену и спрятал ее тело в овраге

В Мордовии мужчина убил жену и спрятал ее тело в овраге. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции в соцсетях.

Вечером 4 февраля в полицию поступило сообщение жителя Саранска о розыске его 36-летней сестры, которая перестала выходить на связь.

По словам мужчины, родственница проживала в Лямбирском районе вместе с мужем и четырьмя детьми.

Полицейские установили, что в ночь на 4 февраля между супругами произошел конфликт, во время которого 33-летний мужчина убил женщину. После этого он на своей машине вывез тело погибшей в поле и сжег, а потом закопал останки в овраге.

Возбуждено уголовное дело.