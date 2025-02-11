В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 11 февраля
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин
В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области на 11 февраля. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.
Как указано в публикации, Украина за сутки потеряла более 300 военнослужащих.
Отмечается, что ВС РФ уничтожили два танка ВСУ, бронетранспортер, 11 боевых бронемашин, 16 автомобилей, шесть пунктов управления БпЛА.
По данным Минобороны, двое украинских военнослужащих сдались в плен.