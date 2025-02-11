В Красноярском крае мужчина зарезал жену и ее нового сожителя

В Красноярском крае мужчина зарезал жену и ее нового сожителя. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, 36-летний мужчина тяжело переносил развод с женой, с которой они прожили 10 лет и воспитывали 5-летнюю дочь. Мужчина решился на преступление, узнав, что у женщины появился новый возлюбленный. Мужчина пришел в подъезд, где жила пара. Дождался, пока те выйдут, и нанес несколько ударов в шею 45-летнему сопернику. После этого он погнался за женщиной и убил ее во дворе многоэтажки.

После преступления убийца пытался покончить с собой, но его забрала скорая. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Известно, что у погибшего мужчины также осталась 15-летняя дочь. Он воспитывал ее одну после смерти жены.