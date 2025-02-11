В Госдуму внесли законопроект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников
Согласно проекту, сотрудники Генпрокуратуры получат возможность заочно преследовать по закону граждан, совершивших преступления и скрывшихся за границей.
В Госдуму внесли законопроект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что это позволит расширить возможности прокуратуры в реализации принципа неотвратимости наказания.
Согласно проекту, сотрудники Генпрокуратуры получат возможность заочно преследовать по закону граждан, совершивших преступления и скрывшихся за границей.