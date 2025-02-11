В Госдуму внесли законопроект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников

Согласно проекту, сотрудники Генпрокуратуры получат возможность заочно преследовать по закону граждан, совершивших преступления и скрывшихся за границей.

В Госдуму внесли законопроект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что это позволит расширить возможности прокуратуры в реализации принципа неотвратимости наказания.

Согласно проекту, сотрудники Генпрокуратуры получат возможность заочно преследовать по закону граждан, совершивших преступления и скрывшихся за границей.