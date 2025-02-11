В Госдуме прокомментировали планы по «уничтожению» рязанского радиоуниверситета

Ранее в Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА.

В Госдуме прокомментировали планы по «уничтожению» рязанского радиоуниверситета. Комментарий опубликовал депутат Сергей Леонов.

Он заявил, что получил несколько обращений от преподавателей и научных сотрудников вуза, «выпускающего инженерные кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса».

«Превратить отдельно стоящий сильный региональный технический университет в провинциальный филиал московского вуза якобы планируется в целях захвата его достижений и финансов», — отметил депутат.

Он заявил, что направил обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие планов по присоединению РГРТУ к МИРЭА.

«Взял эту тему на личный контроль», — заключил Леонов.

Ранее в Рязани организовали сбор подписей против объединения РГРТУ и МИРЭА. Позже руководство радиоуниверситета выступило с заявлением после информации о слиянии с московским вузом.