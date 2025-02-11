В Госдуме предложили запретить курение кальянов

По словам депутата, кальяны являются «ингаляторами массового потребления», поскольку за один день устройством могут воспользоваться 10-15 человек.

В Госдуме предложили запретить курение кальянов. Об этом в интервью «ДумаТВ» заявил депутат Бийсултан Хамзаев.

По его словам, если в любом заведении из колб кальянов взять анализ, то там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру.

Он обратил внимание, что кальяны являются «ингаляторами массового потребления», поскольку за один день устройством могут воспользоваться 10-15 человек.