В Госдуме предложили запретить курение кальянов
По словам депутата, кальяны являются «ингаляторами массового потребления», поскольку за один день устройством могут воспользоваться 10-15 человек.
В Госдуме предложили запретить курение кальянов. Об этом в интервью «ДумаТВ» заявил депутат Бийсултан Хамзаев.
По его словам, если в любом заведении из колб кальянов взять анализ, то там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру.
Он обратил внимание, что кальяны являются «ингаляторами массового потребления», поскольку за один день устройством могут воспользоваться 10-15 человек.