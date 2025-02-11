В ФСБ сообщили, что Украина начала активно вербовать россиян

Они ипользуют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

В ФСБ сообщили, что Украина начала активно вербовать россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Бортникова.

По его словам, украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность.

По словам главы ФСБ, они ипользуют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.