В Челябинской области мужчина зарезал нового возлюбленного своей экс-супруги

В Челябинской области мужчина зарезал нового возлюбленного своей экс-супруги. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Женщина разошлась со своим 45-летним мужем после его измены спустя 18 лет брака. Челябинец не смирился с разводом и когда узнал о появлении соперника, подкараулил и зарезал его. После этого он отправился к бывшей жене и нанес ей несколько ножевых ранений. Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу.

Убийцу задержали. Отмечается, что он работал фельдшером.