Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
-2°
Срд, 12
-2°
Чтв, 13
-3°
ЦБ USD 95.8 -0.98 12/02
ЦБ EUR 99.2 -1.3 12/02
Нал. USD 98.15 / 98.00 11/02 18:25
Нал. EUR 102.02 / 103.00 11/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
Вчера 11:56
2 652
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
12 779
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
14 322
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
24 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком
ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина.

В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина. 55-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля Jetour сбил пешеходов в возрасте 63-х и 7-и лет.

Пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.