В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком

ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина.

В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина. 55-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля Jetour сбил пешеходов в возрасте 63-х и 7-и лет.

Пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.