В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком
ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина.
В центре Рязани сбили пенсионерку с семилетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
ДТП случилось вечером 11 февраля вблизи дома № 43 на улице Есенина. 55-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля Jetour сбил пешеходов в возрасте 63-х и 7-и лет.
Пострадавших госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.