В 2024 году более 5,5 тысяч рязанских медиков получили специальные соцвыплаты

Данная мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

В 2024 году более 5,5 тысяч рязанских медиков получили специальные соцвыплаты. Об этом сообщили в Социальном фонде.

Данная мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Напомним, что обращаться за выплатой в Отделение СФР по Рязанской области не требуется. Средства поступают на счета медработников по итогам каждого месяца на основании сведений, представленных медицинскими организациями.