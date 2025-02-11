Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

У Трампа также спросили, сможет ли он привлечь к переговорам обе стороны конфликта. Он ответил положительно.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть прогресс. Об этом 11 февраля сообщило ТАСС.

«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса», — заявил он.

У Трампа также спросили, сможет ли он привлечь к переговорам обе стороны конфликта. Американский лидер ответил положительно.