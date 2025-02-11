СВР: Киев готовит провокацию с подрывом иностранного судна в Балтийском море

Предположительно, Украина может использовать морские мины российского производства, которые находятся у них в распоряжении, для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Отмечается, что ответственность за это возложат на Москву.

Киев готовит провокацию с подрывом иностранного судна в Балтийском море. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки.

Как указано в публикации, предположительно, Украина может использовать морские мины российского производства, которые находятся у них в распоряжении, для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Отмечается, что ответственность за это возложат на Москву.

По расчетам украинских и западных спецслужб, это подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства, говорится в сообщении.

Как уточнили в СВР, цель планируемой провокации — втянуть Североатлантический альянс в прямой вооруженный конфликт с Московой.