Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля

Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SuperJob.

Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей.

При этом большинство россиян не планируют делать подарки своей второй половинке в этот день: лишь 9% намерены одарить супруга или супругу, а 4% - парня или девушку.