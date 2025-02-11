Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля
Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SuperJob.
Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей.
При этом большинство россиян не планируют делать подарки своей второй половинке в этот день: лишь 9% намерены одарить супруга или супругу, а 4% - парня или девушку.