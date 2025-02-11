Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
-2°
Срд, 12
-2°
Чтв, 13
-2°
ЦБ USD 96.78 -0.5 11/02
ЦБ EUR 100.5 -0.72 11/02
Нал. USD 98.00 / 98.58 11/02 09:55
Нал. EUR 102.21 / 103.50 11/02 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
Вчера 11:56
1 616
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
11 801
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
13 385
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
24 016
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля
Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарок к 14 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SuperJob.

Мужчины запланировали купить подарок на 5000 рублей. В то же время девушки готовы раскошелиться не более чем на 3500 рублей.

При этом большинство россиян не планируют делать подарки своей второй половинке в этот день: лишь 9% намерены одарить супруга или супругу, а 4% - парня или девушку.