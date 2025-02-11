Стала известна судьба рязанской маршрутки № 58

По данным транспортных активистов, свидетельство на работу автобуса № 58 по нерегулируемому тарифу продлено до 2030 года.

Стала известна судьба рязанской маршрутки № 58. Об этом сообщает Telegram-канал stvchannel.

По данным транспортных активистов, свидетельство на работу автобуса № 58 по нерегулируемому тарифу продлено до 2030 года.

«Это по-прежнему 20 машин, 7 из которых должны быть среднего класса. В реальности на линию выходит не более 9 автобусов, и только малого класса», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что маршрутку могут отменить. Позже в мэрии опровергли эти сообщения.