СМИ: США приостановили разработку мирного плана по Украине

Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.

Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передало РЕН ТВ 11 февраля.

Как указано в публикации, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог займется переговорами с членами НАТО, чтобы узнать и учесть их мнение.

Помимо этого, он убедил европейских партнеров в том, что США хочет всячески укрепить позиции Украины в потенциальных переговорах с Россией.