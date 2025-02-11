Сильная вспышка произошла на Солнце

Ее продолжительность составила 25 минут.

Утром во вторник, 11 февраля, на Солнце произошла вспышка класса М. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Вспышку M1.6 зафиксировали в 8:35. Ее продолжительность составила 25 минут.

В публикации напомнили, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, уточнили в публикации.