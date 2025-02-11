Рязанские врачи спасли 86-летнюю женщину после третьего инфаркта

86-летняя женщина поступила в больницу в критическом состоянии.

Рязанские врачи спасли 86-летнюю женщину после третьего инфаркта. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях.

Как указано в публикации, 86-летняя женщина поступила в больницу в критическом состоянии. У нее был ишемический инсульт. Пациентка почти не могла двигать левой рукой и ногой. Врачи начали лечение.

Через несколько дней у женщины появилось жжение за грудиной, слабость, «катастрофическое падение» давления. Выяснилось, что это третий инфаркт.

Врачи подобрали терапию, чтобы стабилизировать ритм сердца.

«Каждое решение принималось с оглядкой на все нюансы, каждая минута была важна», — говорится в сообщении.

С каждым днем, как указано в публикации, состояние женщины улучшалось.

На данный момент ее выписали из больницы.