Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля и 8 Марта
При этом почти половина респондентов рассказали, что планируют дарить деньги.
Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля и 8 Марта. Об этом пишет Газета.RU.
Мужчины сообщили, что не против были бы получить:
- Сертификат в магазин техники;
- Новый гаджет;
- Набор инструментов;
- Парфюм и носки
Что хотели бы получить в подарок женщины:
- Цветы;
- Подарочные сертификаты;
- Сладости;
- Путешествие;
- Билеты на культурные мероприятия
При этом почти половина респондентов рассказали, что планируют дарить деньги.
Напомним, ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок к 14 февраля.