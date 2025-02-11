Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля и 8 Марта

При этом почти половина респондентов рассказали, что планируют дарить деньги.

Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на 23 февраля и 8 Марта. Об этом пишет Газета.RU.

Мужчины сообщили, что не против были бы получить:

Сертификат в магазин техники;

Новый гаджет;

Набор инструментов;

Парфюм и носки

Что хотели бы получить в подарок женщины:

Цветы;

Подарочные сертификаты;

Сладости;

Путешествие;

Билеты на культурные мероприятия

При этом почти половина респондентов рассказали, что планируют дарить деньги.

Напомним, ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарок к 14 февраля.