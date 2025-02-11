Россиянам рассказали, как уберечь детей от кибербуллинга

По словам специалиста, наибольшая сложность заключается в том, что родители не могут предотвратить травлю в сети. В их силах лишь помочь справиться с этим.

Россиянам рассказали, как уберечь детей от кибербуллинга. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалиста по социально-значимым проектам «Где мои дети» Светлану Михайлову.

По ее словам, наибольшая сложность заключается в том, что родители не могут предотвратить травлю в сети. В их силах лишь помочь справиться с этим.

«Важно обсудить с ребенком возможную проблему и проговорить, что обратиться к родителю в такой ситуации — абсолютно нормально. Ведь попросить помощи — это не слабость, а решение взрослого человека, попавшего в беду. Во время разговора с ребенком важно показать ему, что родитель — островок безопасности», — объяснила эксперт.

Спокойная реакция взрослых даст детям понимание, что все поправимо и они ни в чем не виноваты. Также необходимо дать возможность выразить возникающие по этому поводу чувства и эмоции.

Михайлова посоветовала написать в службу поддержки, если буллинг происходит в игре или приложении. Также поможет ограничение круга лиц пользователей, которые смогут просматривать страницу несовершеннолетнего в соцсетях.

Специалист добавила, что в серьезных случаях родителям стоит делать скриншоты данных обидчиков и переписок на случай, если потребуется помощь полиции.