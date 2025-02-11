Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Белгородскую область

По данным канала, воздушная разведка ВС РФ вычислила движение масштабной колонны. Более десятка единиц техники ВСУ было замаскировано в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.