Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Белгородскую область
По данным канала, воздушная разведка ВС РФ вычислила движение масштабной колонны. Более десятка единиц техники ВСУ было замаскировано в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Белгородскую область. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, воздушная разведка ВС РФ вычислила движение масштабной колонны. Более десятка единиц техники ВСУ было замаскировано в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. Среди «спрятанного»: три польских БМП «Росомак» и две единицы «Козак».
Оператор FPV-дрона на оптоволокне, проделав ювелирную работу, сжег технику противника.