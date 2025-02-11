Прокуратура проверила строительство школы в Олимпийском городке в Рязани

Во вторник, 11 февраля, прокурор Октябрьского района Сергей Аксенов совместного с главой администрации Рязани Виталием Артемовым, представителями подрядной организации проверили ход строительства школы на 1100 мест в Олимпийском городке.

Прокуратура проверила строительство школы в Олимпийском городке в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 11 февраля, прокурор Октябрьского района Сергей Аксенов совместного с главой администрации Рязани Виталием Артемовым, представителями подрядной организации проверили ход строительства школы на 1100 мест в Олимпийском городке.

Отмечается, что ее строительство осуществляется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«Контроль за своевременным завершением строительства учреждения образования обеспечивается прокуратурой района», — отметили в сообщении.