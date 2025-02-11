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Порошенко* назвал положение ВСУ на фронте критическим
«Критическая ситуация на линии фронта — на покровском направлении, а также Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск», — сказал он.

Бывший президент Украины Петр Порошенко* на заседании Верховной рады заявил, что ВСУ находятся в критическом положении. Об этом сообщил РЕН ТВ во вторник, 11 февраля.

«Критическая ситуация на линии фронта — на покровском направлении, а также Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск», — сказал он.

Как сказал бывший украинский лидер, армия страны нуждается в финансировании и боеприпасах. По его словам, парламент уделяет внимание разным проблемам, но не снабжению украинской армии.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов