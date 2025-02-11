На стадионе «Локомотив» в Рязани реконструкцию освещения завершат до 31 июля

На этой неделе на стадион доставят мачты освещения.

На стадионе «Локомотив» в Рязани реконструкцию освещения завершат до 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как указано в публикации, на данный момент подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей. Отмечается, что работы идут по графику.

На этой неделе на стадион доставят мачты освещения, говорится в сообщении.

Работы должны завершить до 31 июля 2025 года.