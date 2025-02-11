МТС собрал для рязанцев подборку фильмов ко Дню всех влюбленных

14 февраля во всем мире празднуют день влюбленных. Похожий праздник есть и в России — день Петра и Февронии, отмечается он несколько позднее — 8 июля. Оба этих праздника связывает атмосфера тепла, нежности и романтики, а иногда волнения и томительного ожидания. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС подготовил семь романтических фильмов для уютного вечера: от трогательных историй о неожиданной влюбленности до глубоких драм.

Танго на осколках

Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: работа корпоративным юристом, успешный брак и двое детей. Однако ее мир рушится со смертью мужа. Наружу всплывают подробности его тайной жизни — вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное — занятия танго. Первые серии можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах KION и START.

Один день

Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они… решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, через два… Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот один день?

Любовь зла

Добрый вор-домушник Макс идет на последнее дело, чтобы вернуть долг бандитам. Красивая квартира, работы на полчаса. Неожиданно возвращается хозяйка — очаровательная, но почему-то заплаканная Ева. Оказывается, именно сегодня ей изменил жени. Едва Макс успевает спрятаться, как понимает: безутешной девушке нужна помощь. Она хочет устроить пожар из вещей бывшего и наложить на себя руки. Макс спасает Еву, и между молодыми людьми вспыхивает искра. Но впереди долгая ночь, и парочке предстоит выдержать натиск других незваных гостей: подруг, управдома, того самого жениха и Евиного папы — бывшего боксера.

Зять

25 лет назад неразлучные друзья Антон и Олег летели по жизни на полной скорости и не пропускали ни одной юбки. Прошло время, Олег остепенился: скучная работа, походы по врачам, жена Ира и красавица-дочь Алена, которую он всеми силами оберегает от таких вот донжуанов, каким был когда-то сам. Когда доченька приводит нового кавалера, Олег приходит в ужас: он узнает в мужчине изрядно потрепанного друга юности. Супруга в восторге от галантного ухажера дочери, но Олег-то знает правду. Он пойдет на все, чтобы разлучить парочку. Правда, сделать это, не раскрыв тайн бурной молодости, будет непросто.

Любви не бывает?

Катя необыкновенно хороша собой, умна и независима, у нее есть друзья и блестящая карьера. Вот только личная жизнь что-то совсем не клеится. Когда бойфренд изменяет ей, героиня решает, что с любовью покончено навсегда. Однажды на лестничной площадке она встречает заплаканную девушку. Ее обидчик — Катин новый сосед, сердцеед и бабник Саша. Решив отомстить самоуверенному типу за всех обманутых женщин, она клянется превратить его жизнь в кошмар. Саша тоже в долгу не остается. Разгорается настоящая битва полов, которая лишает покоя обоих участников. Но, как известно, от ненависти до любви…

Клиника счастья. Реалити

Знаменитая клиника из одноименного сериала переезжает в реальную жизнь. Куда уходит страсть, а главное, как ее вернуть, — узнают не только участники самого откровенного реалити, но и зрители, которые найдут в историях героев что-то для себя. У команды экспертов — врачей, психологов, сексологов — будет всего три дня, чтобы помочь реальным семейным парам вернуть радость секса и отношений. Гости шоу на себе испробуют самые неожиданные, чувственные, смелые практики, чтобы сквозь смех и слезы лучше узнать себя и партнера, и понять, что для них действительно важно. Ведь счастье любит, когда им занимаются.