МХК «Рязань-ВДВ» досрочно вышел в плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги

Встреча прошла с командой «Прогресс» из Глазова, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу рязанских хоккеистов.

Рязанская молодежка одержала очередную домашнюю победу в первенстве НМХЛ и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Встреча прошла с командой «Прогресс» из Глазова, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу рязанских хоккеистов. Голкипер Никита Горохов, который занимает первое место в рейтинге всех вратарей чемпионата, отразил 24 броска и заработал свою третью победу всухую в сезоне.