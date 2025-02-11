МХК «Рязань-ВДВ» досрочно вышел в плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги
Встреча прошла с командой «Прогресс» из Глазова, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу рязанских хоккеистов.
Рязанская молодежка одержала очередную домашнюю победу в первенстве НМХЛ и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Встреча прошла с командой «Прогресс» из Глазова, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу рязанских хоккеистов. Голкипер Никита Горохов, который занимает первое место в рейтинге всех вратарей чемпионата, отразил 24 броска и заработал свою третью победу всухую в сезоне.
Теперь у «Рязани-ВДВ» — 53 набранных очка в 31 матче, до конца регулярки команда проведет еще 13 игр, ближайшая состоится 11 февраля в 19:00 в ДС «Олимпийский». Приобрести билеты на матч, чтобы поддержать спортсменов, можно в кассах ледового дворца, а также по