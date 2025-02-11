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Мэр Киева заявил, что конфликт на Украине может закончиться через один-два месяца
По его словам, после окончания конфликта последуют выборы с «борьбой на уничтожение».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что конфликт на Украине может закончиться «болезненным компромиссом» через один-два месяца. Об этом пишет РБК.

По его словам, после окончания конфликта последуют выборы с «борьбой на уничтожение».

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — сказал Кличко.