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Из лесопаркового зеленого пояса Рязани исключили четыре земельных участка
Из состава ЛЗП исключат земли около Пойменного проезда и реки Трубеж, около реки Плетенка в Юбилейном и два участка в Борках. Общая территория превышает 300 тыс. кв. км. При этом к лесопарковому зеленому поясу присоединят земли в районе села Мушковатово с площадью 276 тыс. кв. км.

В Рязани исключили земельные участки из лесопаркового зеленого пояса. Соответствующий проект постановления министерства природопользования опубликовали на сайте регионального правительства.

Из состава ЛЗП исключат земли около Пойменного проезда и реки Трубеж, около реки Плетенка в Юбилейном и два участка в Борках. Общая территория превышает 300 тыс. кв. км. При этом к лесопарковому зеленому поясу присоединят земли в районе села Мушковатово с площадью 276 тыс. кв. км.

Также в документах отметили, дополнительных средств из областного бюджета на внесение изменений в проект не потребуется.

Решение об исключении территорий из лесопаркового зеленого пояса приняли после проведения проверки. Стало известно, что на земельных участках по градостроительному регламенту допускалось размещение зданий и сооружений, запрещенных законом в пределах ЛЗП.