И.о. начальника Дирекции дорог Рязанской области назначили Сергея Игонина
Ранее он занимал должность заместителя по вопросам строительства, ремонта и обслуживания автодорог.
И.о. начальника Дирекции дорог Рязанской области назначили Сергея Игонина. Информация появилась на сайте организации.
Ранее он занимал должность заместителя по вопросам строительства, ремонта и обслуживания автодорог.
Напомним, ранее появилась информация, что уволился начальник Дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов.