Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в Рязанской области

Проверки коснутся водителей общественного транспорта.

Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки коснутся водителей общественного транспорта. Мера необходима для устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП, а также пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

Госавтоинспекция обратилась к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки с просьбой быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.