Экс-глава АвтоВАЗа: ушедшие из России автомобильные бренды вернутся

Бывший глава АвтоВАЗа Бо Андерссон уверен, что ушедшие из России европейские, американские, южнокорейские и японские бренды не потеряли интереса к авторынку России и в конечном счете вернутся.

Бывший глава АвтоВАЗа Бо Андерссон уверен, что ушедшие из России европейские, американские, южнокорейские и японские бренды не потеряли интереса к авторынку России и в конечном счете вернутся. Такое мнение он выразил в интервью «Ъ».

Бо Андерссон пояснил, что, если некоторые бренды будут отсутствовать слишком долго, они могут потерять позиции и уступить их более быстрому конкуренту. Причем не только на российском рынке, но и на мировом.

Но то, каким именно образом они вернутся в Россию и в каком виде это будет происходить, пока сложно сказать, отметил он.