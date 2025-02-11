Автовладельцам начнут приходить анонимные сообщения о неполадках с их авто

Функция появилась на Госуслугах в разделе «Транспорт Права».

Автовладельцам начнут приходить анонимные сообщения о неполадках с их авто. Об этом пишет URA.RU.

Функция появилась на Госуслугах в разделе «Транспорт Права». Таким способом можно сообщить о включенных фарах, открытом окне, сработавшей сигнализации, спущенном колесе, эвакуации машины или о ДТП с ее участием.

Воспользоваться ей можно с помощью кнопки «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». При отправке сообщения будет необходимо указать номер автомобиля. Владелец получит данные о месте, из которого оно было отправлено.