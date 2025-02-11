25-летний мужчина избил палкой пенсионерку в Рязанской области

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

25-летний мужчина избил палкой пенсионерку в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в жилище потерпевшей. При этом он оттолкнул ее, чтобы войти в дом. Пожилая женщина попыталась пресечь его действия и вызвала сотрудников полиции. Мужчина схватил палку и нанес несколько ударов по лицу и голове пенсионерки. Затем он скрылся с места происшествия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.