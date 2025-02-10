В Ухолове автомобиль переехал школьницу
ДТП произошло в понедельник, 10 февраля, на улице Революции. По словам очевидцев, припаркованный автомобиль «ВАЗ-21099» покатился по склону и наехал на девятиклассницу.
В Ухолове автомобиль переехал школьницу. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили очевидцы.
ДТП произошло в понедельник, 10 февраля, на улице Революции. По словам очевидцев, припаркованный автомобиль «ВАЗ-21099» покатился по склону и наехал на девятиклассницу.
«Девочку доставали из-под машины», — отметила очевидица.
Ребенка госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.