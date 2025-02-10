В Рязанской области из-за бесснежной зимы погибли 4% озимых культур

Судьба всходов будет зависеть от дальнейших погодных условий.

В Рязанской области из-за теплой и бесснежной зимы погибли 4% озимых культур. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что почва на полях промерзла всего на 12 сантиметров, а температура земли на глубине куста кущения опустилась лишь до -1,5 °С. Таковы исследования монолитов на сельхозугодьях, которые закладываются каждую осень. Это помогает сделать прогнозы на урожай зерновых и скорректировать работу аграриев.

Судьба всходов будет зависеть от дальнейших погодных условий.

«Семена были посеяны в достаточно сухую почву, и около 60% посеянных семян ушли в зиму в фазе всходов. Это не очень хорошо и вызывает некоторые опасения — дальнейший ход зимы, окончание зимы. Если бы недоразвитые растения ушли в зиму, но был бы снежный покров, зима была бы зимой, а не ноябрем, которую мы сейчас наблюдаем, таких бы опасений не было», — заявил начальник отдела агрометеорологического режима и климата рязанского ЦГМС Роман Степанов.