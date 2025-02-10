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В рязанских школах появятся агроклассы

Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева подписал соглашения о сотрудничестве по созданию агроклассов между университетом, школами (Кочуровская, Чернавская и Больше-Подовеченская) и сельскохозяйственными предприятиями Милославского района («Аграрий-Ранова», «Раненбургъ» и «Колос»).

Мероприятие прошло в администрации Милославского района Рязанской области.

«Самое главное, в проекте задействованы три стороны: школа, вуз и, конечно, работодатель. Нам нужно не только научить ребят химии и биологии. Нам необходимо привить им любовь к сельскому хозяйству — это намного сложнее. И крайне важно то, что у сегодняшнего школьника есть стимул — его ждут на производстве, ему создадут достойные условия труда. А главное — они будут заниматься нужным делом на родной земле!» — отметил ректор университета Алеександр Шемякин.

Основной целью создания агроклассов является раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей у обучающихся, воспитание интереса к научно-исследовательской деятельности с адаптацией к вузовской системе, популяризация сельскохозяйственных профессий, более глубокое знакомство с одной из самых востребованных отраслей российской экономики и восполнение кадров в регионе.

С торжественного подписания соглашений в Рязанской области стартовала реализация масштабного федерального проекта по открытию агроклассов.