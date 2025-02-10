В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию.
В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает сайт регионального минприроды.
Превышение зафиксировали 4 февраля в районе Дашково-Песочня. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,38 ПДКмр.
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию.