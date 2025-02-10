В Ростовской области 20-летний срочник умер после отказа в госпитализации

В Ростовской области 20-летний срочник умер после отказа в госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Артур М. из Элисты проходил срочную службу в в/ч 91706 в Ростовской области с июля 2024 года. У молодого человека поднялась температура, через несколько дней появилась боль в левой стороне груди и подмышечной зоне, тело стало отекшим, появился сильный кашель.

В медчасти Артуру поставили тахикрадию, сделали укол димедрола и отправили обратно в лазарет.

На следующий день срочник написал брату, что он не спал всю ночь из-за острой боли. Артур попросил перевести его в госпиталь, но, по словам Карлена, ему отказали, потому что машина, на которой его могли отвезти, поломана, а также потому что не набиралось «достаточное количество человек».

20 декабря Артура доставили в госпиталь в Новочеркасске: мужчина едва стоял на ногах, речь была невнятная, а состояние тяжелое. Там срочнику провели операцию, выкачали полтора литра гноя и поставили диагноз «двусторонняя пневмония». 23 декабря близкие узнали, что срочник в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

29 декабря он умер, в причине смерти указано R99 (причина смерти не установлена). Близким также не выдавали тело несколько дней.