В России с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление

Отмечается, что теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.

В России с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление. Об этом пишет Life со ссылкой на члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Отмечается, что теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.

Он заявил, что такая система не лишена недостатков. Теперь в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.

Отметим, что в Рязанской области плата за отопление уже собирается только в «холодные» месяцы.