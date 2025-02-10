В России с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление
Отмечается, что теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.
В России с 1 марта изменится порядок оплаты за отопление. Об этом пишет Life со ссылкой на члена Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Отмечается, что теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подается в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год будет запрещено.
Он заявил, что такая система не лишена недостатков. Теперь в отопительный сезон счета будут значительно выше, чем при равномерной оплате.
Отметим, что в Рязанской области плата за отопление уже собирается только в «холодные» месяцы.