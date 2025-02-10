В России предложили увеличить штрафы за хамство для чиновников
Штраф за хамство со стороны чиновников предлагается повысить в полтора раза, установив его на уровне от 75 тыс. до 100 тыс. рублей.
В России предложили увеличить штрафы за хамство для чиновников. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в понедельник, 10 февраля.
Штраф за хамство со стороны чиновников предлагается повысить в полтора раза, установив его на уровне от 75 тыс. до 100 тыс. рублей.