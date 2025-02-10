В России подорожают до 15% загородные дома

Отмечается, что причиной станет изменение законодательства.

В России подорожают до 15% загородные дома. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что причиной станет изменение законодательства. Закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» вступит в силу 1 марта.

По данным кспертов, подрядчики будут привыкать работать по новым правилам, оценивать свои силы, интегрировать спрос на дома в структуру возможностей получения льготной ипотеки, а покупатели — искать возможности сэкономить на покупке. Поэтому нынешнее время турбулентности — один из самых удачных моментов для приобретения загородного жилья.