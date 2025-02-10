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В НАТО предположили сокращение военной помощи Украине со стороны США при Трампе
Однако она не будет отменена полностью.

В НАТО предположили сокращение военной помощи Украине со стороны США при Дональде Трампе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне.

«Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине. Она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить. Мы знаем, что это ключевой партнер, но давайте не будем забывать, что европейская поддержка уже доминирует и значительные взносы вносят Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания», — заявил он.

По словам главы военного комитета НАТО, Трамп уже начал пересматривать меры поддержки.