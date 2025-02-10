В Краснодаре в результате атаки беспилотников обломки упали на жилой дом

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Краснодаре в результате атаки беспилотников обломки упали на жилой дом. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что часть улицы Буденного оцепили, на земле валяются остатки дрона.

По словам главы региона, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится поквартирный обход для выяснения повреждений имущества.