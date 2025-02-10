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В Госдуме предложили сделать реестр организаторов благотворительных сборов
Мера призвана снизить риски мошенничества.

В Госдуме предложили сделать реестр организаторов благотворительных сборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Занко.

«Есть предложение внести изменения в закон «О благотворительной деятельности» и ввести требования к публичному сбору благотворительных пожертвований в сети «Интернет» для физических лиц. Для этого есть предложение создать реестр физических лиц — организаторов благотворительной деятельности в сети «Интернет», — заявила она.

Предполагается, что человек, который соберется организовать сбор, должен будет зарегистрироваться в специальном реестре через «Госуслуги», получить идентификационный номер и завести отдельный банковский счет для сбора.

Мера призвана снизить риски мошенничества.