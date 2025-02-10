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В Госдуме предложили сделать пятницу сокращенным днем
Отмечается, что эта инициатива будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.

В Госдуме предложили сделать пятницу сокращенным днем. Об этом пишет RT cо ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Отмечается, что эта инициатива будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.

По его словам подобная система уже действует во многих коммерческих и государственных организациях.